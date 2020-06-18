Неужели Кыргызстан останется без железной дороги?

​Бишкек, "Саясат. kg". Железнодорожники написали в социальных сетях, что решительно осуждают незаконную кадровую политику Дашкова и готовы на разные протестные акции.



Протесты против Василия Дашкова, назначенного директором госпредприятия Кыргызских железных дорог - «Кыргыз темир жолу» - вспыхнули в период карантина, и они очень далеки от того, чтобы завершиться.

Сразу после своего назначения в апреле Дашков уволил Тимура Азиева, главу локомотивного отделения, и привел своего человека.

Тимур Батталович проработал на железной дороге более 25 лет, а его отец, почетный железнодорожник Баттал Азиев, посвятил свою жизнь железным дорогам и обучил многих сегодняшних специалистов и руководителей различных служб железной дороги. После этого Дашков заменил и его заместителя В. Коваля, заменив его на своего человека А. Мамытова, который не имеет никакого отношения к железным дорогам.

Сейчас ситуация на железной дороге напряженная. Железнодорожники написали в социальных сетях, что решительно осуждают незаконную кадровую политику Дашкова и готовы на разные протестные акции. Они также заявляют, что не доверят коррумпированным профсоюзам и коррумпированным общественным организациям. Политика Дашкова по назначению не железнодорожных чиновников на ответственные должности также вызвала взрыв недовольства среди работников железнодорожной отрасли. Василия Дашкова, чья карьера под вопросом, нужно заменить профессионалом, честным руководителем, потому что железная дорога - стратегическое предприятие, на котором работают тысячи наших граждан.

​Как Дашков посадил своего человека в руководство южного филиала Кыргыз Темир Жолу

Дашков став директором железной дороги, отправился в Джалал-Абад и уволил Абдулладжана Шаиева, директора южного филиала, за два года до достижения им пенсионного возраста. Этот человек посвятил свою жизнь железным дорогам, добился успехов в переговорах с руководителями узбекских железных дорог и сумел наладить грузовые перевозки. Он специалист в железнодорожной отрасли. Согласно Трудовому кодексу, закон не допускает увольнение лиц, которым осталось 3 года до пенсионного возраста. Дашков попирает законы, делая все, что хочет, считая железную дорогу своей вотчиной. По словам железнодорожников Дашков обманул Абдулладжана Шаиева, заставив его написать заявление, обещав подыскать ему другую работу, но уже на следующий день, прибыв в Джалал-Абад назначил своего старого друга Нурмамата Сулайманова, который не имел никакого отношения к железной дороге. На днях был вынужден уйти и главный бухгалтер Сражидин Ибрагимов. Дашков организовал там встречу, пригрозил им, что начнет проверки и что для них самое лучшим будет уволиться по собственному желанию.

Напомним, Дашков был назначен директором железной дороги в разгар карантина в стране - в апреле - и он успел уволить с тех пор незаконно около 15 опытных специалистов, работающих в управлении железной дороги. И при этом он постоянно угрожает, что такие увольнения продолжатся после окончания карантина, о чем сообщают обеспокоенные железнодорожники. Он также сообщил, что компания прекратит пассажирские рейсы и сократит количество филиалов обслуживания пассажиров на 50%.

Василий Дашков, напротив, должен был обновить парк ЖД и улучшить обслуживание пассажиров, не так ли? Ведь большинство наших кыргызских граждан, мигрантов, работают в Казахстане и России, активно пользуются услугами железной дороги и как можно заботится об их правах, ухудшая или даже сводя на нет работы железной дороги?

Теперь более 5000 железнодорожников спрашивают: «Какая судьба нас ждет сейчас?» «А кто сможет заставить возвратить миллионы, которые съел Дашков во время руководства Мостоотрядом - кто сможет его наказать?»

​Незаконные действия, совершенные в "МОСТООТРЯДе"

Согласно Уставу Кыргызской железной дороги, предприятие «Мостоотряд» является частью Кыргыз Темир Жолу. Тем не менее Дашков руководил "Мостоотрядом" как собственным предприятием, незаконно присваивая государственные средства, ни перед кем ни отчитываясь и не сообщая о какой-либо финансовой или иной деятельности. Капитальное строительство, ремонт мостов и другие работы по ремонту рельсов проводились Дашковым без проведения тендеров, все работы были сильно переоценены, нарушались законы о закупках, что привело к потерям или присвоению многих миллионов сомов по прямым контрактам.

Список финансовых нарушений, опубликованный в соцсетях говорят сам за себя даже людям далеких от этой отрасли, что в данном случае мы имеем дело с массовыми хищениями и коррупцией:

​1.На капитальный ремонт здания Клуба железнодорожников было потрачено больше 30 млн. сомов;

2. На строительные работы спортивного клуба "Локомотив" - 400 млн. сомов;

3. На строительство мини-футбольного поля - свыше 8 млн. сомов;

4. На ремонт крыши спорткомплекса - более 6 млн. сомов;

5. На строительство теннисного корта - 4 млн. сомов;

6. На мощение брусчаткой площадки для парковки авто перед зданием спортивного комплекса - 2 млн. сом;

7. На реконструкцию молодежного общежития для железнодорожников - 21 млн. сом;

8. На ремонт крыши вагоноремонтного завода - 17 млн. сом;

9. На ремонтные работы частного предприятия "Аксуу" - 20 млн. сом;

10. На монтаж котла Беловодского авторемонтного завода - более 330 млн. сомов;

11.На ремонт столовой филиала обслуживания пассажиров - 7 млн. сомов;

12. На бетонирование середины железной дороги в отделе обслуживания пассажиров - 4 млн. сома. На сегодняшний день работы не завершены;

13. На капитальный ремонт складов на станции «Аламедин» - 20 млн. сом;

14. На замену окон здания завода по ремонту пассажирских вагонов, станция «Бишкек -1» - 20 млн. сом;

15. На установку Мемориальной доски, ремонт площади Победы на станции «Бишкек I», - 8 млн. сомов;

16. На строительство туалетов на рынке «Дыйкан» - 2 млн. сомов;

17. На перенос на 5 метров автобусной остановки в районе Пишпек, - 5 млн. сомов;

18. На ремонт галереи в Боомском ущелье - 68 миллионов сомов;

19. На ремонт здания филиала «Жол чарбасы» - 14 млн. сомов;

​20. На строительство моста на участке «Чалдовар-Мерке» - 33 млн. сомов;

21. На реконструкцию станции «Каинды» - 12 млн. сомов;

22. На реконструкцию станции «Кара-Балта» - 28 млн. сомов;

23. На реконструкцию станции «Быстровка» - 14 млн. сомов;

24. На реконструкцию станции «Ивановка» - 9 млн. сомов;

25. На реконструкцию станции «Токмок» - 31 млн. сомов;

26. На реконструкцию станции «Кант» - 21 млн. сом;

27. На ремонт станции «Балыкчи» - 16 млн. сом;

28. На ремонт здания филиала проверки информации (IDO) – 8 млн. сомов;

29. На реконструкцию здания Департамента технической политики - 6 млн. сомов;

30. На ремонт здания филиала локомотивного хозяйства - 9 млн. сомов.

​Это только часть «успешной» работы «Мостоотряда» во главе с Дашковым в 2008–2020 годах. Если все тщательно проверить в документах, то этот список можно будет существенно расширить. Соответствующие органы должны действовать быстро и оперативно, провести расследование и тогда удастся вернуть много денег в казну. Любое промедление позволит Дашкову быстро спрятать все концы в воду, а самому скрыться, как это умеют наши суперкоррупционеры - и тогда все будет уже слишком поздно.

​А есть ли у Дашкова железнодорожная специальность?

Если мы взглянем на биографию Василия Дашкова, то станет понятно, что он не имел права занимать пост руководителя железнодорожного транспорта и даже просто работать в этой отрасли. Согласно правил, требований и инструкции в железнодорожной отрасли, как в стратегическом объекте, должны работать только специалисты. Это связано с тем, что железная дорога является очень ответственной сферой деятельности, категории «Б». Существует ряд правил и требований для машинистов, охранников станции, проводников, начальников поездов, аудиторов безопасности, пассажиров и вагонов. Чтобы войти в курс всего это и быть готовым к работе в этой отрасли нужно закончить Железнодорожный лицей № 97 в Бишкеке или получить высшее образование в Кыргызском государственном университете, по специальности строительства, транспорта и архитектуры. Ранее железнодорожные менеджеры имели такие дипломы о высшем образовании. Василий Дашков окончил милицейскую школу в Караганде и работал в органах внутренних дел. С 2007 года занимается строительными работами на предприятии "Мостоотряд". У него нет образования и диплома, чтобы работать в железных дорогах, а тем более чтобы руководить этой отраслью. Более того он никогда не работал хотя бы косвенно в этой отрасли, не имеет понятия о движении поездов, маневровых операциях, безопасности грузов, пассажирских и грузовых перевозках. Он не работал ни в одном из девяти основных отделений Кыргызской железной дороги. И как может Дашков руководить или даже поднять коллектив, в котором насчитывается 5 тысяч специалистов – Кыргыз Темир Жолу в будущем? Какова будет судьба этих людей и важней отрасли страны, имеющей 95-летнюю историю?