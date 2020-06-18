В Кыргызстане выявлено еще 95 новых случаев COVID-19. Всего 2657

В Кыргызстане на 10 часов 18 июня выявлено еще новых 95 случаев заболевания COVID-19.
Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
По его словам, за прошедшие сутки проведено 3 тыс. 808 лабораторных исследований. В результате выявлено 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Так, в городе Бишкек выявлено 49 случаев, в Чуйской области - 14, город Ош – 7, Ошская область – 7, Джалал-Абадская область – 6, Нарынская область - 7, Баткенская область – 1, Таласская область – 4.
Всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 2657 пациентов с диагнозом COVID-19. «Среди новых случаев 57 выявлены среди контактных лиц , 4 случая - завозные, а в 36 случаях источник заражения неизвестен. Эпидемиологические исследования продолжаются», - сказал Усенбаев.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!