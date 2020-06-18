В Кыргызстане выявлено еще 95 новых случаев COVID-19. Всего 2657

В Кыргызстане на 10 часов 18 июня выявлено еще новых 95 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, за прошедшие сутки проведено 3 тыс. 808 лабораторных исследований. В результате выявлено 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Так, в городе Бишкек выявлено 49 случаев, в Чуйской области - 14, город Ош – 7, Ошская область – 7, Джалал-Абадская область – 6, Нарынская область - 7, Баткенская область – 1, Таласская область – 4.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 2657 пациентов с диагнозом COVID-19. «Среди новых случаев 57 выявлены среди контактных лиц , 4 случая - завозные, а в 36 случаях источник заражения неизвестен. Эпидемиологические исследования продолжаются», - сказал Усенбаев.

Источник: Кабар