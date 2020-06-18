 (Видео) Мужчина взял в заложники свою сожительницу и пытался ее зарезать на улице 

Милиционеры в ходе задержания получили раны
В Бишкеке мужчина взял в заложники свою сожительницу и ранил двух милиционеров. Об этом Vesti.kg сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в западной части столицы, в районе шлагбаума. По данным милиции, мужчина приревновал свою сожительницу и пытался ее зарезать прямо на улице.
- Он обмотал ее волосы на руку и грозился убить, - заявили в правоохранительных органах. - На место прибыли сотрудники УПСМ и начальник ГОМ-5 Первомайского района. В ходе переговоров милиционер попытался вырвать у мужчины нож, однако был ранен в руку. Другой работник милиции получил ранение уха.
Неизвестный был доставлен в ГОМ-5, пострадавшие правоохранители и женщина госпитализированы. Инцидент произошел сегодня, 17 июня, примерно в 19.00.
Источник: vesti.kg
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