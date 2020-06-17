Алмазбек Акматалиев, политолог, профессор: «К сожалению, премьер-министров будет ждать такая судьба, пока не изменится форма правления»

Жогорку Кенеш обсуждал отчет правительства по итогам 2019 года, большинством голосов признал его удовлетворительным.

— Алмазбек Акматалиевич, каждый по-своему трактует уход Мухаммедкалыя Абылгазиева с должности премьер-министра. Какого вы мнения по этому поводу?

— Будет неправильно говорить о том, что Абылгазиев завел страну в тупик. Жогорку Кенеш обсуждал отчет правительства по итогам 2019 года, большинством голосов признал его удовлетворительным. Не стоит об этом забывать. Затем началась пандемия, нельзя винить в этом правительство и премьера. По-моему, последующие обстоятельства показали – правительство правильно и своевременно принимало все дальнейшие решения. А основной причиной стало общественное мнение. Скандал с радиочастотами стал последней каплей. Всех премьеров Кыргызстана ждала такая участь. Премьер не решает многие вопросы, у него нет своей команды, ответственность большая, у него много «шефов», он связан по рукам и ногам…

— А какой должна быть основная обязанность нового премьера?

— Действующий премьер отработает 5 месяцев. Поэтому основная его задача заключается в том, чтобы не допустить ухудшения ситуации, провести выборы без шумихи, хорошо подготовиться к зиме.

— Вроде Акылбек Жапаров выдвигал свою кандидатуру и обещал дать результат за шесть месяцев…

— Акылбек Жапаров обладает большим опытом и у него есть своя программа. Но что успеет он сделать за пять месяцев? Если бы выбрали Жапарова, была бы какая-то активность, удалось бы сдвинуться с места… Увидим.

Осенью придут новые лица. А конкретно сейчас придут люди, которые не испортят то, что есть. Потому что перед выборами никто не пойдет на кардинальные шаги. Временное оно и есть временное.

— До этого президент при любых обстоятельствах поддерживал премьера. Почему на этот раз он был вынужден принять его отставку?

— Президент и премьер работали бок о бок больше двух лет. Люди редко заручаются такой поддержкой. Президент в свое время был премьером, поэтому хорошо знает о трудностях, возможностях и ответственности… Премьер тоже оказался человеком опытным, понимающим, когда нужно уйти. К тому же Жогорку Кенеш показал свою позицию, общественность не в восторге от скандала вокруг радиочастот. Есть еще обстоятельства, о которых мы не знаем. Но премьер сделал что мог. Всему есть конец. Мы привыкли. К сожалению, премьер-министров будет ждать такая судьба, пока не изменится форма правления.

Источник: газета «Майдан.kg» №18 от 17.06.2020 / стр. 5