Абдырахман Маматалиев, экс-вице-премьер-министр: «Ни одного премьер-министра в истории Кыргызстана президент так не поддерживал»

Наверное, радиочастоты послужили лишь поводом.

— Господин Абдырахман, Мухаммедкалый Абылгазиев был вынужден уйти с должности премьер-министра потому, что завел страну в тупик?

— Наверное, радиочастоты послужили лишь поводом. Он с самого начала криво уселся на седло, поэтому постоянно подвергался критике. Не продвинулся ни по одной отрасли. Нет продвижения вперед по экономике, дорогам, транспорту, сельскому хозяйству, границам, безопасности, социальному сектору. Напротив, изо дня в день в глаза бросались недостатки. Была неразбериха в подборе кадров. Что касается цифровизации и развития регионов, то это продвигается по личной инициативе президента.

— Как вы думаете, каким критериям должен соответствовать премьер-министр, чтобы дело сдвинулось с места?

— Во-первых, нужно учитывать профессионализм премьер-министра. Во-вторых, он должен обладать большим опытом. В-третьих, репутация у него должна быть чистой. В-четвертых, он должен быть государственником, образованным, волевым, решительным. В-пятых, нужно учитывать организаторские качества.

— Многие спрашивают – почему Мухаммедкалый Абылгазиев ушел, так и не отчитавшись по деньгам, пришедшим на борьбу с коронавирусом. Правильно ли озвучивать такие претензии?

— Нужно обязательно дать открытую информацию о расходовании средств. Если Абылгазиев действительно нарушал закон, будучи премьер-министром, то в будущем можно привлечь к ответственности.

— У кыргызов есть выражение: «Коней на переправе не меняют». Почему Абылгазиев был вынужден уйти в отставку в условиях политического и экономического кризиса?

— О причинах могут знать только правоохранительные органы и небольшая группа людей.

— Он и до этого допускал ошибки, но сохранял работу благодаря поддержке президента. Почему на этот раз президент не поддержал?

— Ни один премьер в истории Кыргызстана не заручался такой поддержкой президента. С первых дней работы он был под покровительством президента. Перед двумя отчетами правительства президент приходил в Жогорку Кенеш и выступал, оказывал поддержку. С повседневными задачами он справлялся. Но его отправили в отставку за 3,5 месяца до выборов. Наверное, были на то серьезные причины.

— Могли ли хотя бы на этот раз учесть предложение Акылбека Жапарова, который заявил: «За 6 месяцев дам результат, на протяжении 56 лет готовлюсь к должности премьер-министра»?

— Во-первых, никто не может дать результат за 6 месяцев, это пустые обещания. Во-вторых, вопрос назначения премьер-министра решается немного иначе.

— Есть разговоры, что будет возбуждено уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и его имя фигурирует в двух коррупционных схемах…

— Вполне возможно. Много критики в адрес этого человека, многих руководителей, которые привели его…

— Почему премьер-министра решили искать на стороне, а остановились на Кубатбеке Боронове?

— Это правительство будет работать три с половиной месяца. В конце октября новый парламент утвердил новое правительство. Кубатбек Боронов и до этого исполнял обязанности премьер-министра. К тому же Кубатбек Боронов самый опытный в этом составе, обеспечивает стабильность в работе правительства. Возможно они учли это. За два с половиной года основной состав правительства сменился дважды, нет такого же опытного человека, как он в правительстве. Может поэтому выбрали Кубатбека Боронова и не искали человека со стороны. Все остальное увидим после выборов…

Источник: газета «Майдан.kg» №18 от 17.06.2020 / стр. 5