Мини-рынки “Кыял” и “Чынар” закрыты на дезинфекцию

Рынок “Кыял” и мини-рынок “Чынар” с 17 июня закрыты на дезинфекцию.
Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.
По ее словам, это вынужденная мера. После проведения всех необходимых санитарных мероприятий базары заработают.
Вице-мэр напомнила, что в отношении предпринимателей и руководителей объектов торговли, рынков, магазинов, такси, общественного транспорта в случае выявления в них очага заражения, либо за игнорирование санитарно-эпидемиологических требований и нормативов будут применяться штрафные санкции с временным ограничением деятельности.
В связи с чем нужно:
– организовать «входной фильтр» с проверкой бесконтактным термометром либо установить дезинфицирующих тоннелей;
– проводить регулярную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств;
– работники и клиенты должны соблюдать правила личной гигиены, перчаточно-масочного режима;
– соблюдать дистанцию, предотвращать массовое скопление людей;
– ввести обязательный журнал здоровья в организациях и на предприятиях независимо от форм собственности;
– вести учет граждан, посещающих различные общественные места.
Источник: Репортер
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