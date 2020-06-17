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Мини-рынки “Кыял” и “Чынар” закрыты на дезинфекцию

Рынок “Кыял” и мини-рынок “Чынар” с 17 июня закрыты на дезинфекцию.

Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.

По ее словам, это вынужденная мера. После проведения всех необходимых санитарных мероприятий базары заработают.

Вице-мэр напомнила, что в отношении предпринимателей и руководителей объектов торговли, рынков, магазинов, такси, общественного транспорта в случае выявления в них очага заражения, либо за игнорирование санитарно-эпидемиологических требований и нормативов будут применяться штрафные санкции с временным ограничением деятельности.

В связи с чем нужно:

– организовать «входной фильтр» с проверкой бесконтактным термометром либо установить дезинфицирующих тоннелей;

– проводить регулярную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств;

– работники и клиенты должны соблюдать правила личной гигиены, перчаточно-масочного режима;

– соблюдать дистанцию, предотвращать массовое скопление людей;

– ввести обязательный журнал здоровья в организациях и на предприятиях независимо от форм собственности;

– вести учет граждан, посещающих различные общественные места.

Источник: Репортер

 

           

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