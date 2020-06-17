Суд обязал газету «Азия Ньюс» выплатить 50 тысяч сомов Женишу Разакову

Бишкекский городской суд обязал газету «Азия Ньюс» выплатить 50 тысяч сомов бывшему вице-премьер-министру Женишу Разакову.

Об этом «Азаттыку» сообщил редактор газеты Асланбек Сартбаев.

Он отметил, что не согласен с таким решением и намерен обратиться с апелляционным заявлением в Верховный суд.

Жениш Разаков подал иск о защите достоинства против газеты «Азия Ньюс», когда еще работал вице-премьер-министром. Он потребовал 10 млн сомов сомов компенсации из-за ложной информации, опубликованной в газете о том, что Разаков якобы имеет отношение к спецслужбам Таджикистана. Октябрьский районный суд Бишкека принял его сторону, обязав газету выплатить ему 1 миллион сомов.

В феврале этого года Бишкекский городской суд обязал газету «Азия Ньюс» выплатить 300 тысяч сомов министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву. Министр потребовал с газеты 5 миллионов сомов.

Источник: Азаттык