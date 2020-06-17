Подписан указ о временном отстранении от должности судьи Максат Орозбаковой, пойманной на взятке

Напомним, судью Первомайского районного суда города Бишкека Максат Орозбакову задержали по подозрению в вымогательстве $2 тысяч.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на основании предложения дисциплинарной комиссии при Совете судей КР судья Первомайского районного суда Бишкека Орозбакова Максат Асанкуловна временно отстранена от должности судьи местного суда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дисциплинарная комиссия при Совете судей КР обратилась к президенту страны с представлением о временном отстранении от должности судьи местного суда Максат Орозбаковой в связи с дачей согласия на привлечение ее к уголовной ответственности.
Основанием для такого обращения явилось представление генерального прокурора Откурбека Джамшитова, в котором указывается о регистрации в Едином реестре преступлений и проступков факта вымогательства взятки.
Напомним, судью Первомайского районного суда города Бишкека Максат Орозбакову задержали по подозрению в вымогательстве $2 тысяч. По предварительным данным, речь шла о положительном решении по гражданскому делу.
Источник: Элгезит
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