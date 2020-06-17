Мигранты в России могут находиться без регистрации до 15 сентября

Президент России Владимир Путин продлил до 15 сентября миграционные послабления для иностранных граждан, которые были объявлены с 15 марта по 15 июня в связи с коронавирусной пандемией.

В связи с угрозой распространения COVID-19 18 апреля был издан указ, согласно которому регулировались права иностранных граждан и лиц без гражданства, находившихся на территории России. Этот документ избавлял их от административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Не требуется продлевать срок действия патента, визы, миграционной регистрации или иных разрешительных документов. Другими словами, документы с истекшим сроком годности остаются действительными.

За отведенное время будет приостановлена работа по депортации иностранных граждан, привлечения их к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

При приеме на работу мигрантов не будут требовать миграционные документы. Работодатели должны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на рабочем месте.

По последним данным, около 750 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции в России. Граждане Кыргызстана и Казахстана, состоящих в Евразийском экономическом союзе, могут работать без патента.

После начала коронавирусной пандемии в Кыргызстан вернулись около 20 тысяч мигрантов.

Российское правительство планирует с 15 июля возобновить международное воздушное сообщение.

Источник: газета «Майдан.kg» №18 от 17.06.2020 / стр. 2