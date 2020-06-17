Не получившие надбавку милиционеры бросили работу?

Одно из информационных агентств пишет, что милиционеры четырех районов при Бишкекском ГУВД собрались 13 июня и приняли решение бросить работу 15 июня.

Сообщается, что сотрудники милиции остались недовольными тем, что обещанная компенсация за работу во время чрезвычайного положения до сих пор не была выплачена.

Сообщается, что к собравшимся пришел начальник Бишкекского ГУВД Канат Жумагазиев, пообещал решить проблему, в грубой форме потребовал разойтись. Пресс-служба Бишкекского ГУВД отреагировала, сообщив, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.

По версии милиции Канат Жумагазиев приехал не для того, чтобы потребовать собравшихся милиционеров разойтись, а чтобы провести инструктаж личному составу частей служб обеспечения безопасности, сотрудникам инспекции по работе с подростками. В ходе инструктажа были проведены разъяснительные работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, ношению масок, использованию средств личной защиты.

Тем временем пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что все документы, касающиеся выплаты дополнительного оклада милиционерам были отправлены в Министерство финансов.

Еще в мае этот вопрос поднимала на заседании комитета Жогорку Кенеша депутат Наталья Никитенко, раскритиковала правительство за то, что милиционеры, работавшие во время чрезвычайного положения, до сих пор не получили компенсацию. По словам народной избранницы, милиционерам полагается три оклада.

Надеемся, что будет вознагражден по достоинству труд милиционеров, которые несли службу круглосуточно в условиях карантинного режима, больше месяца.

Источник: газета «Майдан.kg» №18 от 17.06.2020 / стр. 2