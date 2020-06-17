Дело о модернизации ТЭЦ Бишкека: Назначенный Исакову госадвокат отказалась его защищать

В Верховном суде сегодня продолжается открытое заседание по делу о модернизации ТЭЦ города Бишкек.

В качестве председательствующего судьи - Жаныл Мамбеталы.

Судебный процесс по факту коррупции при модернизации ТЭЦ продолжается.

На процессе судья отметила, что судом было направлено определение о назначении бывшему премьер-министру Сапару Исакову государственного адвоката. «Определением была назначена адвокат Шаменова, которая пришла сегодня утром, начала ознакамливаться с материалами дела и отказалась принимать участие. Она оставила заявление, в котором говорится, что она хорошо знает адвоката Замира Жоошева, который ранее защищал Исакова, у нее с ним хорошие дружеские отношения и поэтому она отказывается. После она покинула здание Верховного суда. Я, честно говоря, не знаю такой нормы закона, в котором говорится, что если адвокат в хороших отношениях с другим адвокатом это может стать препятствием. Но ситуация такая, какая есть. Без участия адвоката мы начать не можем заседание», - сказала судья Жаныл Мамбеталы.

Председательствующая отметила, что в этой связи заседание отложено на завтра к 14:00.

Кроме этого, адвокаты просили суд принять превентивные меры в отношении руководства СИЗО, которое препятствует встречам с их подзащитными.

Судья отметила, что Исаков этапирован из СИЗО в места лишения свободы. Поэтому доводы Жоошева о том, что его не впускают в СИЗО, немного вызывают сомнение. «Вопрос о том, что СИЗО препятствует в доступе к его подзащитному, уже снят. Единственное, если он поехал туда, то там уже другие порядки», - сказала она и подчеркнула, что ситуация с коронавирусом ухудшается, и меры, принимаемые госучреждениями по предупреждению распространения вируса, судам не подчиняются.

Отметим, накануне процесс также был отложен. Причиной послужило то, что у Жоошева не продлено соглашение о защите Сапара Исакова в Верховном суде. А продлить это соглашение он не может, поскольку, по его словам, его не впускают в СИЗО без наличия результатов ПЦР-анализов. А тест он сдавать отказывается.

Напомним, Свердловский суд признал виновными и назначил фигурантам следующее наказание:

- бывшему премьер-министру, на тот момент заведующему отделом внешней политики аппарата президента КР Сапару Исакову —15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишение дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла КР и всех государственных наград и права занимать государственные должности в течение трех лет;

- бывшему главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву — 15 лет лишения свободы, лишение всех медалей и грамот и права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву —7 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент министру энергетики Осмонбеку Артыкбаеву — с учетом принятых во внимание обстоятельств, смягчающих наказание, в виде возмещения ущерба государству в размере 5 миллионов сомов и освободить в зале суда;

- экс-руководителю предприятия «Электрические станции» Салайдину Авазову — 11 лет и 3 месяца лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент заместителю главы «Нацэнергохолдинга» Жолдошбеку Назарову — 2 года и 6 месяцев лишения свободы с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;

- на тот момент исполнительному директору проекта модернизации ТЭЦ Темирлану Бримкулову — 2 года 6 месяцев с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;

- экс-министру финансов Ольге Лавровой назначить штраф в размере 3 млн сомов, оставить под подпиской о невыезде.

На имущество всех фигурантов дела наложен арест до погашения причиненного материального ущерба.

Отметим, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека», согласно выводам экспертов, государству был причинен ущерб на общую сумму 5 млрд 439 млн сомов.

Источник: Кабар