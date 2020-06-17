Стало известно, чем Абылгазиев займется после своей отставки

В правительстве сообщили, что экс-премьер пока не планирует работать

Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев теперь намерен поправить свое здоровье. Об этом Vesti.kg сообщил глава пресс-службы правительства Чынгыз Эсенгулов.

По его словам, пока Абылгазиев не планирует работать.

- Он будет уделять время своей семье и здоровью, - пояснил Эсенгулов.

Напомним, Абылгазиев подал в отставку 15 июня текущего года. Ранее он вышел в краткосрочный отпуск.

Абылгазиев принял решение уйти с поста главы правительства в связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов. Он освободил кресло для обеспечения более объективного и всестороннего расследования и во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы.

Источник: vesti