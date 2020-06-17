(Фото) Алмазбек Атамбаев написал стихотворение для своих близких

Бывший президент поделился своими чувствами после встречи с супругой

Бывший президент Алмазбек Атамбаев написал стихотворение для своих близких. Произведением в социальной сети поделилась депутат Ирина Карамушкина.​

«Сегодня были на свидании в СИЗО ГКНБ с Алмазбеком Шаршеновичем Атамбаевым (через стекло), - пояснила она. - Он прочитал свой новый стих, я попросила разрешение опубликовать для всех, кто понимает ситуацию, поддерживает и верит, что рано или поздно, но правда найдет свой путь! Он всем-всем передает привет».

Стихотворение:​

Когда в унылой камере моей

Сгущаются тревога и тоска,

И мысли все грустней и тяжелей,

И подлость снова бьет исподтишка,

Могу я, как молитву, прошептать

Моих любимых, близких имена.

На стенах начинают проступать

Родные лица, милые глаза.

И отступает боль. Со мною вы,

Как ангелы-хранители мои.

Как мало я любил вас и берег,

Любимые мои... Храни вас Бог!

Источник: vesti.kg