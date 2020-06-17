 (Фото) Алмазбек Атамбаев написал стихотворение для своих близких

Бывший президент поделился своими чувствами после встречи с супругой
Бывший президент Алмазбек Атамбаев написал стихотворение для своих близких. Произведением в социальной сети поделилась депутат Ирина Карамушкина.
«Сегодня были на свидании в СИЗО ГКНБ с Алмазбеком Шаршеновичем Атамбаевым (через стекло), - пояснила она. - Он прочитал свой новый стих, я попросила разрешение опубликовать для всех, кто понимает ситуацию, поддерживает и верит, что рано или поздно, но правда найдет свой путь! Он всем-всем передает привет».
Стихотворение:
Когда в унылой камере моей
Сгущаются тревога и тоска,
И мысли все грустней и тяжелей,
И подлость снова бьет исподтишка,
Могу я, как молитву, прошептать
Моих любимых, близких имена.
На стенах начинают проступать
Родные лица, милые глаза.
И отступает боль. Со мною вы,
Как ангелы-хранители мои.
Как мало я любил вас и берег,
Любимые мои... Храни вас Бог!
Источник: vesti.kg
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