В Кыргызстане еще один человек умер от коронавируса.
Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
По его словам, от двусторонней пневмонии в Джалал-Абадкой области скончался мужчина 1984 года рождения.
Он рассказал, что мужчина поехал 11 июня в Джалал-Абадскую область из Бишкека на похороны. Там выявилась болезнь.
«Там он обратился в больницу. Проходил лечение в инфекционном отделении. С каждым днем его состояние ухудшалось. Были реанимационные мероприятия. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, несмотря на принимаемые меры, мужчина вчера скончался», - сказал он.
Усенбаев отметил, что выяснилось, что симптомы коронавируса у умершего были и в Бишкеке. Выяснилось, что он покупал лекарства, в том числе жаропонижающие.
Отметим, что в Кыргызстане от коронавируса умерли 30 человек.
Источник: Кабар
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