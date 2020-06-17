В Кыргызстане еще один человек умер от коронавируса

В Кыргызстане еще один человек умер от коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, от двусторонней пневмонии в Джалал-Абадкой области скончался мужчина 1984 года рождения.

Он рассказал, что мужчина поехал 11 июня в Джалал-Абадскую область из Бишкека на похороны. Там выявилась болезнь.

«Там он обратился в больницу. Проходил лечение в инфекционном отделении. С каждым днем его состояние ухудшалось. Были реанимационные мероприятия. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, несмотря на принимаемые меры, мужчина вчера скончался», - сказал он.

Усенбаев отметил, что выяснилось, что симптомы коронавируса у умершего были и в Бишкеке. Выяснилось, что он покупал лекарства, в том числе жаропонижающие.

Отметим, что в Кыргызстане от коронавируса умерли 30 человек.

Источник: Кабар