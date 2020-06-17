Чубак ажы Жалилов написал заявление об уходе из Совета улемов

Экс-муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов намерен покинуть Совет улемов мусульман.
Он написал заявление на имя председателя Совета Абибиллы Кадырбердиева заявление, в котором просит освободить его от членства в совете.
Фотографию заявления Жалилов опубликовал на своей странице в facebook.
«По собственному желанию написал заявление. Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед председателем и членами Совета улемов, если во время работы как-то обидел их», - написал Жалилов.
Источник: Кабар
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