Больше новостей на нашем телеграм-канале

Подробности Общество Просмотров: 8

На утро 17 июня в Кыргызстане выявлено 90 новых случаев коронавируса. Всего 2562 случая

На утро 17 июня в Кыргызстане зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве. Города и области, где выявлены новые случаи заражения: - Бишкек — 36 - Чуйская область — 29 - город Ош — 7 - Ошская область — 6 - Таласская область — 6 - Жалал-Абадская область — 3 - Баткенская область — 3 Всего по республике зафиксировано 2562 случая заражения COVID-19. Источник: zdorovie.akipress.org