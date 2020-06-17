ГСИН: Видео избиения Эмильбека Кимсанова, возможно, является фейком

В ведомстве заявляют: подобные помещения в СИЗО-1, где содержался Кимсанов, не соответствуют месту

Видео избиения бывшего помощника Райымбека Матраимова Эмильбека Кимсанова, возможно, является фейком. Об этом сообщает Госслужба исполнения наказаний.

Напомним, адвокат Назгуль Суйунбаева, представляющая интересы Эмильбека Кимсанова (бывшего помощника экс-зампреда ГТС Райымбека Матраимова), обнародовала видео с избиением человека в СИЗО-1. Она утверждает, что на кадрах бьют ее подзащитного.

По данным ведомства, на замедленном просмотре данного видео выяснилось, что подобные помещения в СИЗО-1, где содержался Кимсанов, не соответствуют месту, а также на видео лица участников конфликта отчетливо не видно.​

- Настоящее видео, возможно, является фейком, - прокомментировали в ГСИН. - Кимсанов прибыл в СИЗО-1 3 апреля текущего года и был помещен в карантинную камеру, где с ним содержались еще трое заключенных, которые также прибыли из столичного ИВС. Он 4 апреля собственноручно написал объяснительную, где утверждает, что никаких конфликтов с другими заключенными не имеет. С сообщением его адвоката о том, что ему угрожает опасность, он не согласен.​ После прохождения медицинского освидетельствования и необходимых процедур был помещен в другую камеру.​ ​

Также в ведомстве поясняют, что 10 апреля 2020 года Кимсанов обратился к администрации СИЗО с заявлением содержать его отдельно от основной массы контингента. На следующий день был помещен отдельно в другую камеру.​

- С тех пор задержанный содержался отдельно от основной массы контингента, — подчеркнули в ГСИН. - 20 мая Кимсанова посетил омбудсмен Кыргызстана, где он утверждал, что никаких жалоб и претензий не имеет. За время нахождения со стороны задержанного в СИЗО-1 в отношении сотрудников и спецконтингента жалоб и заявлений не поступало.​ ​

На основании постановления следователя следственной службы МВД от 1 июня для проведения следственных мероприятий Кимсанов 5 июня был переведен в ИВС ГУВД Бишкека, где содержался до 11 июня. Решением Первомайского суда от 8 июня этого года и по ходатайству гособвинителя​ 11 июня из ИВС ГУВД был доставлен в СИЗО-50, где в целях обеспечения личной безопасности содержится в отдельной камере с бывшим сотрудником правоохранительных органов.​

В ведомстве напомнили, что в СИЗО-1 и других учреждениях ГСИН функционирует видеонаблюдение с выходом в Центр анализа и мониторинга в онлайн-режиме, где все события отслеживаются круглосуточно. При возникновении каких-либо неправомерных действий, как со стороны сотрудников, так и со стороны спецконтингента, незамедлительно докладывают руководству и принимаются необходимые меры.​

Кроме того, в ведомстве отметили, что при телефонном разговоре с Назгуль Суйунбаевой она отказалась сотрудничать и отвечать на вопросы, где и при каких обстоятельствах данное сомнительное видео оказалось у нее.​

- Еще раз хочется напомнить, что, как квалифицированный юрист, как адвокат, она должна знать, что существуют законные методы и формы обращения в государственные, надзорные и другие органы, - считают в ГСИН. - Если у Суйунбаевой имелись достаточные сведения о правонарушениях в отношении своего подзащитного, то почему она не обратилась в прокуратуру или ГСИН?​

Опубликованное видео на странице в Facebook Назгуль Суйунбаевой поспособствовало проведению тщательной и детальной проверки со стороны ГСИН. Ее результаты будут направлены в надзорные органы для дачи юридической оценки, о чем сообщим дополнительно.​ ​ ​

Источник: vesti.kg