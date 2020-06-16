Откуда деньги для МВД, если не могут найти 700 млн для врачей?

Милиционерам вновь обещают начислить дополнительный оклад.
С соответствующими государственными органами согласовывается проект постановления о выплате оклада сотрудникам милиции, которые исполняли обязанности во время чрезвычайного положения. Об этом сообщили из пресс-службы МВД.
Милиционерам вновь обещают начислить дополнительный оклад.
«В условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на период выполнения этих задач устанавливаются оклады по воинским должностям и оклады по воинским званиям в тройном размере. Один оклад по воинским должностям и по воинским званиям сотрудники ОВД республики получают вместе с заработной платой, таким образом остается два оклада по воинским должностям и по воинским званиям. Во время чрезвычайного положения сотрудники ОВД республики несли службу в условиях казарменного положения. Составлен табель учета рабочего времени личного состава органов внутренних дел и военнослужащих ВСВБ МВД Кыргызской Республики, задействованных в условиях режима чрезвычайного положения и утвержден комендантами, полные данные о выделении дополнительных денежных средств направлены в Министерство финансов КР», — говорится в сообщении.
А откуда для милиционеров найдут деньги, если Министерство финансов не может найти 700 млн сомов для врачей? Хватит выдавать ложь за правду!
Источник: газета «Факты.kg» №13 от 16.06.2020 / стр. 3
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