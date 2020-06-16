Говорит, закроем Бишкек на карантин

Мы говорим, а вы не верите, недолюбливаете.

Руководитель аппарата Бишкекской мэрии Балбак Тулобаев вынес серьезное предупреждение через свою страничку в социальных сетях: «Если санитарные требования не будут соблюдаться, город будет закрыт». Он отмечает, что за последние два дня в столице заразились коронавирусом 98 человек. «Мы говорим, а вы не верите, недолюбливаете. Теперь не обижайтесь. Это последнее предупреждение для владельцев базаров, торговых центров, ресторанов, кафе, такси и общественного транспорта. Будут наказаны те, кто не соблюдает санитарные нормы. Если ситуация усугубится, мы вовсе закроем город», — сказал Тулобаев. Очевидно, что общественность пока что не встревожена таким заявлением мэрии. Многие говорят, что народ не будет терпеть повторное введение карантинных мер. Если с каждым днем ситуация будет усугубляться, то у нас не будет иного выбора, как возвращаться к карантинному режиму. Поэтому нам нужно проявлять сдержанность и бдительность.

Источник: газета «Факты.kg» №13 от 16.06.2020 / стр. 3