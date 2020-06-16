(Видео) Бывшего помощника Матраимова жестоко избивают в СИЗО? ГСИН изучает запись

Адвокат Эмильбека Кимсанова утверждает, что на кадрах происходит расправа над ее подзащитным
Адвокат Назгуль Суйунбаева, представляющая интересы Эмильбека Кимсанова (бывшего помощника экс-зампреда ГТС Раимбека Матраимова), обнародовала видео с избиением человека в СИЗО-1. Она утверждает, что на кадрах бьют ее подзащитного.
"Вчера получила доказательство избиения Э. Кимсанова в СИЗО -1 г. Бишкек. На этом видео двое здоровых мужчин ожесточенно избивают Э. Кимсанова. Не это ли доказательство того, что его, используя административный ресурс, закрыли в СИЗО и бросили для расправы над ним? Его там ждали, приняли и ещё снимали весь процесс на видео для отчета своим хозяевам. Ранее мы выкладывали фото со следами побоев. Избиение произошло 3.04.20 г. в первый день нахождения в СИЗО-1 после этапирования с ИВС Бишкекского ГУВД" , — написала она.
Между тем в ГСИН, куда Vesti.kg обратились за комментарием, ответили, что видео сейчас изучается.
- После изучения видеозаписи мы сообщим, где это снято, и кто на кадрах, - сказали в пресс-службе ведомства.
Источник: vesti.kg
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