Жанар Акаев: Кыргызстан ведет переговоры с Китаем? Как мы будем выплачивать долг?

В Кыргызстане экономический кризис.
В Жогорку Кенеше на заседании коалиции парламентского большинства рассматривают кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра. Депутат Жанар Акаев в своем выступлении отметил, что в Кыргызстане не самые легкие времена и правительству нужно работать в полной мере. Кроме того, нардеп выразил обеспокоенность в связи с приближением выплаты долга Китаю.
“В Кыргызстане экономический кризис. Мы не можем выплатить зарплаты медикам и милиционерам. В то же время госдолг республики превысил $4 млрд 600 млн, также внешний долг составляет полмиллиарда долларов во время пандемии. если посчитать, то уже осенью госдолг достигнет $5 млрд. Уже надо будет выплачивать все долги. Мы ведем переговоры с Китаем по реструктуризации? Как будем выплачивать долг?” – спросил Акаев.
Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева сообщила, что переговоры ведутся с КНР и Парижским клубом.
“Ведутся переговоры не только с Китаем, но и с другими внешними кредиторами. Например, сейчас решается вопрос об отсрочке $57 млн. Но мы все же должны сделать глубокую реструктуризацию”, – сказала Жээнбаева.
Источник: reporter.kg
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