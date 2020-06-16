Бакир Таиров настроен против кыргызского языка?

Перейдем к сути.

Боже упаси. Остается только задаться вопросом: «Кыргыз ли он?» Кто будет переживать за наш язык, если мы сами его принижаем? Перейдем к сути. Глава Финполиции Бакир Таиров не принял заявление от учителей против Асылбека Токтогулова, председателя профсоюза сферы образования Кыргызстана. Не ценящий кыргызский язык Таиров сказал: «Приходите, когда переведете это заявление на русский язык». Мы начали думать – бедные кыргызы, когда вы встанете на ноги, если будете сами себя так принижать? Почему этот человек предательски относится к кыргызскому языку? Является ли кыргызом этот Таиров? С каких пор живя в Кыргызстане мы начали принимать заявления на русском языке?

Источник: газета «Факты.kg» №13 от 16.06.2020 / стр. 2