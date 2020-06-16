В городе Ош выявлено 84 очага коронавирусной инфекции - вице-мэр

На сегодняшний день в городе Ош всего выявлено 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил вице-мэр города Ош Саибжан Турдуев.

По его словам, выписано с отрицательным результатом 188 граждан, 86 продолжают получать соответствующее лечение, шестеро скончалось. В обсервации же на сегодня под наблюдение врачей находится 441 человек.

«Мне бы хотелось отметить, что в городе Ош выявлено 84 очага коронавирусной инфекции, но, несмотря на это есть случаи, когда источник заражения не установлен»,- сказал он.

В Кыргызстане сегодня, 16 июня, зарегистрировано 100 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 2 тыс. 472. Из них 1 тыс. 847 граждан вылечились и выписались из больниц. Двадцать восемь человек скончались.

Источник: Кабар