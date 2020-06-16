В Бишкеке скончалась 85-летняя женщина, у нее был коронавирус

Всего от коронавируса в Кыргызстане скончались 28 человек.
В Бишкеке от коронавируса скончалась 85-летняя женщина, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев 16 июня на брифинге.
По его словам, она поступила на лечение в Национальный центр фтизиатрии с пневмонией, была в тяжелом состоянии.
«После лабораторных исследований у нее обнаружили коронавирус. Ее перевели в Кыргызско-Турецкую больницу дружбу. Несмотря на лечение и реанимационные мероприятия, она скончалась», - рассказал Усенбаев.
Всего от коронавируса в Кыргызстане скончались 28 человек.
Источник: zdorovie.akipress.org
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