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На утро 16 июня в Кыргызстане выявлено 100 новых случаев коронавируса. Всего 2472 случая

На утро 16 июня в Кыргызстане зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве. Города и области, где выявлены новые случаи заражения: - Бишкек — 57 - Чуйская область — 11 - город Ош — 11 - Нарынская область — 9 - Ошская область — 6 - Таласская область — 3 - Иссык-Кульская область — 2 - Жалал-Абадская область — 1 Всего по республике зафиксировано 2472 случая заражения COVID-19. Источник: zdorovie.akipress.org