Нурлан Мотуев, политик, шоумен: «Смешно, когда старые лица выскакивают под прикрытием молокососов»

. А народ готов снова наступать на старые грабли.

— Нурлан мырза, вы стали политиком, арестованным за политику, изрядно пострадавшим от власти. Теперь делаете упор на песни. Разочаровались в политике?

— Я единственный политик, дважды отсидевший из-за политики во время двух президентов. Но, оказывается, народ не понимает и не поддерживает. Если не понимают, то пусть поддерживают хорошо понимающих это политиков – коррупционеров, мошенников, рвачей, безграмотных, двуличных, трусливых, и пусть дальше продолжают избирать их. «С меня взятки гладки». Я отныне буду жить для себя. Буду петь, уйду в шоу-бизнес.

— Сейчас все готовятся к выборам, начали объединяться. Есть ли польза для народа от объединения политиков, партий?

— От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Снова старые лица надели с изнанки чапаны, сделали кое-какой тюнинг, прикрылись молокососами и выскочили невинными, это стало смешным явлением. У меня протерся язык, твердя в течение 13 лет, что кыргызам не подходит партия. А народ готов снова наступать на старые грабли. Потом избирают аферистов, и в последующие 5 лет сидят и злятся. Надо изменить эту негодную Конституцию, принесенную аферистами Временного правительства, провести референдум для новой Конституции. А иначе кыргыз еще долго будет страдать.

— Увеличилось количество критикующих, мол, Абылгазиев в трудный момент все бросил и ушел. Есть ли моральное право у главы правительства снова возвращаться на работу после такого положения?

— Думаю, ни холодно ни жарко, придет или нет премьер в сегодняшней сложной запутанной политической жизни Кыргызстана, живущего по Конституции, в которой никто ни за что не отвечает, и нет ответственности.

— Становится известным, что президент выведет на выборы свою команду. И прежние президенты приводили в парламент свои партии, закончилось плачевно. Правильны ли политические шаги сегодняшнего президента?

— О решении президента сказать не могу. Не интересуюсь также, что это за команда. Разве что есть неизвестная нам теневая команда. Наверное, старые лица, которые идут со времен Акаева, не смогут дать хороших советов этому человеку. Если оставшиеся от прошлых президентов кадры настолько крутые, то их бывшие шефы не находились бы за границей.

— Вы вроде вступаете в драку с Чыпалаком (Мизинцем). На какое время планируется схватка?

— Будь неладен Чыпалак. Разве это человек. В течение года приставал «буду драться». Я засучил рукава: «Давай в таком случае драться!» — а он снова закричал и сбежал. Он говорит: «Пусть выйдет спонсор, который выставит 100 тысяч долларов, 10 лошадей, 10 дойных коров, 20 баранов. Пусть и за наше поражение выплатит 20 тысяч долларов. А иначе я не буду драться». Похоже, это проект балованного парня, решившего прицепиться ко мне, называемому популярным, и завоевать имя и славу.

Источник: газета «Жаны ордо» №9 от 12.06.2020/стр.6