(Видео) “Это плевок всему обществу”. Чубак Жалилов осудил семейное насилие в Сузаке

Религиозный деятель, экс-муфтий Кыргызстана Чубак Жалилов прокомментировал семейное насилие, произошедшее в Сузакском районе.

Напомним, что ранее стало известно о том, что жительница Сузакского района подвергалась семейному насилию. Супруг женщины повесил на ее шею несколько автомобильных покрышек, бил ее по лицу и обливал водой из ведра. При этом руки у женщины были завязаны.

Религиозный деятель осудил инцидент, произошедший в Сузакском районе. Жалилов в интервью радио “Марал” отметил, что этот случай попал на видео, вместе с тем множество таких фактов семейного насилия остаются неизвестными общественности.

“Если совместная жизнь не ладится, лучше развестись и не доводить до насилия. Нельзя допускать насилие. В Коране говорится, что если ты убил одного человека, то это приравнивается к тому, что ты убил все человечество. Если ты подарил жизнь одному человеку, то это равнозначно тому, что ты подарил жизнь всему человечеству. То, что мужчина надел на свою жену покрышки и избивал, можно расценить как плевок всему обществу”, – заявил он.

При этом религиозный деятель также подчеркнул, что граждане не должны игнорировать факты насилия, если такое происходит рядом. “Тот, кто снимал видео, должен был позвать на помощь других людей или остановить насильника. Общество должно быть не мертвым, а живым. Люди должны бить тревогу, если знают, что в соседнем доме происходит насилие”, – сказал Жалилов.

Источник: reporter.kg