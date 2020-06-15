(Видео) В Нарыне между жителями двух сел произошел конфликт

В Нарынской области между жителями сел Мин-Булак и Кочкор прозошел конфликт из-за пастбищ.

Информацию Reporter.kg подтвердили в УВД региона. Уточняется, что инцидент произошел 14 июня.

“Вчера собрались жители двух сел из-за конфликта с пастбищами. На место были отправлены сотрудники милиции. Вчера удалось урегулировать конфликт. Юрты, которые были ранее установлены, уже убраны. Ситуация стабильная“, – отметили в пресс-службе.

Напомним, что спор между жителями Нарынской области из-за пастбища в селе Жерге-Тал до сих пор не урегулирован. Местные жители выступают против передачи в аренду пастбища Кумбел Кочкорскому району.

9 июня собрание местных жителей переросло в столкновения с сотрудниками милиции. В ходе этих беспорядков, один житель в знак протеста против того, что его оштрафовали, предпринял попытку поджечь себя. Сотрудники милиции и стоящие рядом люди остановили мужчину.

Молодежь и скотоводы ранее просили вынести справедливое решение и вернуть джайлоо селу Жерге-Тал. Они также обращались к президенту. Местные власти на протяжении двух лет не могут решить этот вопрос.

Источник: Reporter.kg