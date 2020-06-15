(Видео) В Нарыне между жителями двух сел произошел конфликт

В Нарынской области между жителями сел Мин-Булак и Кочкор прозошел конфликт из-за пастбищ.
Информацию Reporter.kg подтвердили в УВД региона. Уточняется, что инцидент произошел 14 июня.
“Вчера собрались жители двух сел из-за конфликта с пастбищами. На место были отправлены сотрудники милиции. Вчера удалось урегулировать конфликт. Юрты, которые были ранее установлены, уже убраны. Ситуация стабильная“, – отметили в пресс-службе.
Напомним, что спор между жителями Нарынской области из-за пастбища в селе Жерге-Тал до сих пор не урегулирован. Местные жители выступают против передачи в аренду пастбища Кумбел Кочкорскому району.
9 июня собрание местных жителей переросло в столкновения с сотрудниками милиции. В ходе этих беспорядков, один житель в знак протеста против того, что его оштрафовали, предпринял попытку поджечь себя. Сотрудники милиции и стоящие рядом люди остановили мужчину.
Молодежь и скотоводы ранее просили вынести справедливое решение и вернуть джайлоо селу Жерге-Тал. Они также обращались к президенту. Местные власти на протяжении двух лет не могут решить этот вопрос.
Источник: Reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!