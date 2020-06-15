Акылбек Мамасейитов ставит под сомнение целостность страны?

Это бросается в глаза.
Начальник УВД Баткенской области Акылбек Мамасейитов не может обеспечить общественную безопасность, провести разъяснительную работу по пограничным спорам, всегда становится причиной возникновения противоречий. Как это понимать? Он городской и плохо понимает природу сельских жителей, не анализирует, не может работать как начальник милиции. Это бросается в глаза. Поговаривают, что усиливается недовольство в личном составе, которое может привести к взрыву. Нужно поскорее назначить нового начальника в УВД Баткенской области, иначе дело плохо закончится. Напомним, Акылбек Мамасейитов, будучи главным милиционером Джалал-Абада, не сумел удержать ситуацию с полезными ископаемыми в Тогуз-Торо, что привело к большой шумихе. Это подорвало инвестиционный климат. Получается, кадры министра Кашкара Джунушалиева не только «загнали в болото» центральный аппарат, так еще и создают кризис в регионах? Как быть с целостностью страны?..
Источник: газета «Азия news» №15 от 11.06.2020 / стр. 3
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