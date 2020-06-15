В Бишкеке задержан учредитель ОсОО «Ала-ТВ» Артур Халдаров.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники. Уточняется, что решением Первомайского районного суда Бишкека Артур Халдаров водворен в СИЗО-1 до 12 июля.
«Учредитель компании задержан Военной прокуратурой в рамках уголовного дела о незаконной продаже радиочастот. Ему вручено уведомление о подозрении по статье «Коррупция» УК КР», — сообщили редакции.
Напомним, что межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета информационных технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела были задержаны сотрудники ГКНБ.
Источник: 24
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