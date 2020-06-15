В одном из районов Бишкека 16 июня не будет питьевой воды

В одном из районов Бишкека 16 июня не будет питьевой воды, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Сельский» и на городских водопроводных сетях, 16 июня с 9 часов утра до 19 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в микрорайоне «Тунгуч», частном секторе микрорайона, жилмассиве «Рухий Мурас», в том числе: в школах №73, №92 и детском саду №181.

«Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой», - говорится в сообщении.

По любым вопросам относительно водоснабжения горожане могу звонить по телефону: 1533 - это единый информационный «водопроводный» центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.

Источник: Кабар