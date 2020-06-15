(Видео) В суде по событиям в Кой-Таше родственники обвиняемых устроили скандал

В Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш.

Заседание не состоялось, поскольку адвокат обвиняемого Рысбека Карыпбек уулу заболел. Судья объявил перерыв. Подсудимому будет предоставлен другой защитник.

На входе в здание суда родственники обвиняемых устроили скандал. Сотрудники милиции сообщили им, что судебное заседание закрытое, поэтому они не могут войти в здание.

Сторонники подсудимых заявили, что здание суда — не частная лавочка председателя, из-за чего между правоохранителями и посетителями произошла перепалка. Родственники подсудимых все же прорвались в коридор.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Источник: 24