(Видео) Акция протеста против семейного насилия. Не обошлось без провокаций

Сегодня в Бишкеке возле «Белого дома» намечалась акция протеста против семейного насилия.
Участники собрались, строго соблюдая социальную дистанцию в 1,5 метра. Сотрудники правоохранительных органов попросили митингующих и журналистов отойти от здания парламента примерно на 200 метров. Причем, если просьба работникам СМИ была высказана вежливо, то к участникам акции милиция обращалась в грубой форме.
«Журналисты, надеемся, вы нормально подадите информацию», — сказал один из милиционеров.
Акция продолжилась неподалеку от «Белого дома». Не обошлось и без провокаций. Один из мужчин, предположительно, сотрудник силовых структур, сильно пнул одного из митингующих. Это видели журналисты.
Отметим, участники акции выступают против семейного насилия, за ужесточение наказания за это преступление и чтобы подобные дела не прекращались за примирением сторон.
Напомним, в социальных сетях распространили видео, где мужчина пытает и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.
Решением суда он арестован на 15 суток. Однако жена простила мужа и принесла в милицию встречное заявление.
Источник: : 24.kg
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