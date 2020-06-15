Американская компания Netflix сняла фильм про кок-бору

Учитывая важность данной телепередачи для пропаганды и популяризации национального вида спорта кок бору
Американская развлекательная компания Nitflix в рамках документальной передачи “Домашняя игра” (“Home Game”), посвященной культуре и национальным видам спорта разных стран, сняла серию про кок-бору. Об этом сообщает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.
“”Учитывая важность данной телепередачи для пропаганды и популяризации национального вида спорта кок бору, Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта оказало содействие при проведении съемок на территории Кыргызской Республики“, – сообщается в на странице Госагентства в Facebook.
Источник: reporter.kg
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