Кто настоящий «отец» Исы Омуркулова?

В свое время вы называли Алмазбека Атамбаева «отцом народа», а теперь стали считать «отцом» президента Сооронбая Жээнбекова.

— Иса Шейшенкулович, о вас в народе много говорят «предал» экс-президента Алмазбека Атамбаева, «предатель». Как вам такое слышится? И вообще, как вы понимаете предательство? Если скажут «покажите предателя», то кого бы вы показали в пример?

Сын экс-президента Сейтек Атамбаев при упоминании вашего имени охарактеризовал как отвратительного человека. Каким человеком вы представили себя при виде интервью? Не было отвращения к самому себе?

В свое время вы называли Алмазбека Атамбаева «отцом народа», а теперь стали считать «отцом» президента Сооронбая Жээнбекова. Кого назовете «отцом» в будущем?

Вот сейчас политики готовятся к выборам. Правда ли, что вас никто не присоединяет к себе? Говорят, народ будет недоволен партией, принявшей вас в свои ряды, как воспринимаете бегство всех при произношении вашего имени? Это и есть остаться на улице? Правда, о таком кыргызы говорят «остался «за бортом»?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №11 от 12.06.2020/стр.2