Благодаря Бабанову Мирлан Жеенчороев приобрел благополучие на работе

Лидер партии Республика Мирлан Жеенчороев начал свою первую работу службой в Национальной гвардии.

Служил в рядах Вооруженных сил около трех лет, добился получения воинского звания старшего лейтенанта. Только в 2005 году поступило предложение занять должность помощника депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова, куда он пошел без раздумий и примерно два года работал помощником народного представителя. Тем самым неотступно следовал за Омуке, и когда в 2012 году Бабанов стал премьер-министром, удача снова повернулась лицом к Жеенчороеву. Был заместителем руководителя одного из важных отделов в правительстве, после этого стал депутатом Бишкекского городского кенеша от партии Республика. Омурбек Бабанов не забыл добрых дел своего бывшего помощника Мирлана. В 2015 году посредством своей партии сделал его снова депутатом Жогорку Кенеша, забрав из городского кенеша. Бабанов этим не ограничился, в прошлом году официально заявил о своем уходе из большой политики, оставив на своем месте лидером партии бывшего помощника Мирлана Жеенчороева в качестве замещающей фигуры в политике. Сможет ли некогда как повилика обвивший ногу Бабанова и пришедший в большую политику Мирлан Жеенчороев в дальнейшем оправдать надежды шефа и послужить тому достойным преемником? Как бы едва двигающийся сегодня парень не набил себе ноги.

Источник: газета «De факто» №16 от 12.06.2020/стр.5