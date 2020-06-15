Жоомарт Сапарбаев вернется в политику?

Но лидер партии Омурбек Текебаев в свое время не сумел оценить труд этого джигита.

Ожидается возвращение в политическую сферу молодого политика Жоомарта Сапарбаева, некогда превратившегося в звезду интересующейся политикой молодежи, руководившего молодежным крылом партии «Ата-Мекен», подававшего много надежд на будущее. Надо сказать правду, пока еще не вышел из молодежи похожий на Сапарбаева лидер, превратившийся в звезду молодежи и нравящийся всем подряд. Жоомарт – образованный, сдержанный джигит со свободным мышлением, с высокой человечностью, сильной харизмой. Но лидер партии Омурбек Текебаев в свое время не сумел оценить труд этого джигита. Если бы давал советы, прижимая к груди, то сейчас этот джигит руководил бы «Ата-Мекеном».

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №11 от 12.06.2020/стр.4