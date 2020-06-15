У директора и сотрудников компании Beeline выявили коронавирус

У нескольких сотрудников и директора компании Sky Мobile (торговая марка Beeline) Евгения Кражана и выявили коронавирус.
Информацию «Азаттыку» подтвердила PR-директор компании Марина Ким.
Она отметила, что заразившиеся коронавирусом сотрудники чувствуют себя хорошо, они взяты в обсервацию. Точное число инфицированных сотрудников не сообщается.
За последние сутки в Кыргызстане выявили 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 48 из которых – в Бишкеке.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане достигло 2372. Из них 1813 человек уже выписаны из больниц после лечения, 27 скончались.
Источник: Азаттык
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