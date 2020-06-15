Женщина, которую жестоко избил муж, простила его и просит отпустить на свободу

Избитая в Сузакском районе мужем жертва семейного насилия написала встречное заявление.

Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области. Уточняется, что женщина указала, что простила обидчика. Несмотря на встречное заявление, следствие по данному делу продолжается.

Напомним, в социальных сетях распространили видео, где мужчина пытает и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.

Решением суда он арестован на 15 суток.

Источник: Элгезит