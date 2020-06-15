В Кыргызстане могут вновь ввести жесткий карантин

Минздрав КР не исключает такого сценария в связи с обострением эпидемиологической ситуации

В Министерстве здравоохранения КР не исключают повторного введения жестких карантинных мер, если ситуация с распространением коронавируса усугубится. Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава Нурболот Усенбаев.

«Мы регистрируем групповые случаи заражения, - отметил он. - Сейчас люди тесно контактируют в транспорте, на работе и других местах скопления людей, а инфекция разносится среди населения. Мы убедительно просим всех соблюдать меры предосторожности, иначе придется ввести жесткие ограничительные меры. Сейчас мы наблюдаем обострение эпидемиологической ситуации.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что за прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения COVID-19.

Источник: vesti.kg