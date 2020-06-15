Аламединский рынок в Бишкеке закрыли на дезинфекцию

В Бишкеке приостановлена деятельность рынка «Аламедин базары» для санитарных норм и правил, сообщают в столичной мэрии.
По их данным, все торговые точки и другие субъекты предпринимательства независимо от форм собственности на территории рынка, в квадрате, ограниченном ул. Курманжан Датки, Буденного, Мусы Джалила и пр. Жибек-Жолу, временно закрыты.
«Будут усилены санитарные меры, проведена дезинфекция в течение дня под контролем главного санитарного врача Кубан Кундашева»,- говорится в сообщении.
Напомним, что с 10 по 13 июня очищена территория Ортосайского рынка. Совместно с сотрудниками МЧС Мэрия Бишкека обработала более 11 тыс. кв. метров сансмесью натрия гипохлорида, также с предпринимателями отработаны алгоритмы защиты горожан от вируса.
Источник: Кабар
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