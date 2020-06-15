На утро 15 июня в Кыргызстане выявлено 87 новых случаев коронавируса. Всего 2372 случая

На утро 15 июня в Кыргызстане зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.
Города и области, где выявлены новые случаи заражения:
- Бишкек — 48
- город Ош — 18
- Чуйская область — 11
- в Ошской области — 5
- Жалал-Абадская область — 3
- Иссык-Кульская область — 2
Всего по республике зафиксировано 2372 случая заражения COVID-19.
Источник: zdorovie.akipress.org
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