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На утро 15 июня в Кыргызстане выявлено 87 новых случаев коронавируса. Всего 2372 случая

На утро 15 июня в Кыргызстане зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве. Города и области, где выявлены новые случаи заражения: - Бишкек — 48 - город Ош — 18 - Чуйская область — 11 - в Ошской области — 5 - Жалал-Абадская область — 3 - Иссык-Кульская область — 2 Всего по республике зафиксировано 2372 случая заражения COVID-19. Источник: zdorovie.akipress.org