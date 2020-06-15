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На утро 15 июня в Кыргызстане выявлено 87 новых случаев коронавируса. Всего 2372 случая

На утро 15 июня в Кыргызстане зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

Города и области, где выявлены новые случаи заражения:

- Бишкек — 48

- город Ош — 18

- Чуйская область — 11

- в Ошской области — 5

- Жалал-Абадская область — 3

- Иссык-Кульская область — 2

Всего по республике зафиксировано 2372 случая заражения COVID-19.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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