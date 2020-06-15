Мэрия толкает народ к выходу на улицу?

Безработица усилилась.

Мэрия закрывает то один, то другой рынок на неизвестный срок, а остальных запугивает «закрою», похоже, она подталкивает народ к выходу на улицу. Одумайтесь, пока не поздно. И без того жизнь с каждым днем ухудшается. Хотя рынки работают, но торговля слабая. Продовольствие немного еще проходит, но в вещевом отношении едва шевелится. Безработица усилилась. Полно людей, выходящих на рынки для повседневного зарабатывания хлеба. Если кончится терпение народа и выйдет на улицу, то никто не сможет остановить.

Посмотрите на Америку, смерть одного темнокожего стала отговоркой засидевшемуся дома два месяца в изоляции народу, весь народ вышел на улицу. Америка стоит на первом месте в мире и по количеству пострадавших от коронавируса людей, и по смертности от нее. Посмотрел ли народ на это? Не посмотрел. Не испугались болезни. Болезнь забыта. Сколько торговых центров разбито и разграблено? Сегодня белые целуют ноги черным. Народ Америки не замучен нехваткой и голодом. Подумайте, в каком трудном положении находится сейчас наш народ.

Кредиты, долги за свет, газ, квартиру начали давить на народ. Перестала выдаваться оплата за труд работникам частного сектора. Можно же проводить дезинфекцию по вечерам, пораньше закрыв рынок. В таких обстоятельствах правильней работать в плане усиления личной ответственности каждого человека. Часто проверяйте торговцев, рассмотрите дисциплину. Не переходите на легкий путь вместо того, чтоб по возможности помогать народу. Большого ума не надо, чтоб закрыть, перекрыть.

Источник: газета «Жаны ордо» №9 от 12.06.2020/стр.9