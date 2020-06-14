Мусуркул Кабылбеков: Так от кого Россия защищает Кыргызстан?

В том же интервью Владимир Путин заявил: «Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы настолько укрепили свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем.

30 июля 1999 года в районе села Зардалы Баткенского района одноименной области была замечена группа вооруженных людей в количестве около двух десятков человек. С этого момента начинается хроника самой загадочной кампании в истории современного террористического движения. В Кыргызстан, не имеющий ни одного километра общей границы с Афганистаном, вторглись боевики, дислоцирующегося там Исламского движения Узбекистана. Так гласит официальная версия, выработанная потугами всех стран Центральной Азии. Основной целью боевиков объявили дестабилизацию региона и свержение власти президента Узбекистана Каримова. Регион они не дестабилизировали, Ташкент даже не почесался. Неопознанные боевые самолеты отбомбились по стаду коров. 4 ноября того же года боевики так же загадочно исчезли, как и появились, не поколебав и травинки в вооруженном до зубов Таджикистане.

28 февраля 2017 года в ходе визита в Кыргызстан президент Владимир Путин сказал: «Что касается военного присутствия России в Кыргызстане я напомню, а может быть, и проинформирую тех, кто этого не знает, как возникла наша база в Канте. Она возникла по просьбе кыргызстанского руководства в 1999–2000 годах, тогда, когда Киргизия столкнулась с атакой международных террористов, которые перешли границу из Афганистана. И тогда меня, вот меня лично действующее руководство Киргизии попросило срочно разместить военный контингент, прежде всего авиацию для того, чтобы была возможность эффективно бороться с террористической угрозой».

В этой связи меня, человека сугубо гражданского, но знающего географию, терзают смутные сомнения. В свое время Владимир Ильич Ленин, отчитывая командование Красной Армии за провалившуюся Польскую кампанию, в сердцах бросил: «Кто же на Варшаву через Львов ходит?»

В том же интервью Владимир Путин заявил: «Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы настолько укрепили свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем. Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Он связан только с одним – с обеспечением безопасности самой Киргизии».

Что означали эти слова президента ядерной державы, претендующей и где только можно отстаивающей права на сферы своих жизненных интересов? Функциональную некомпетентность или неуважение к аборигенам, которым можно впаривать любую чушь?

Немного истории

В 1912 году одна из самых светлых голов в истории русского генерального штаба — Алексей Ефимович Вандам писал: «В классификации военных знаний искусство вести бой называется тактикой, а искусство вести войну — высшей тактикой или стратегией. Но как бой представляет собою только один из скоротечных актов длящейся обыкновенно годами войны, так и война есть не что иное, как — кратковременный акт никогда не прекращающейся борьбы за жизнь».

Борьбой за жизнь Алексей Вандам называл борьбу народов за обретение благоприятных геополитических и геоэкономических условий. Подводя итоги своего исследования, Вандам с горечью говорит, что Россия в своем наступлении на Юг была остановлена в Мерве (современный город Мары, Туркменистан). Надо полагать, одному из первых геополитиков России в самом страшном сне не могло привидеться – всего через 80 лет Россия будет отодвинута к линии Оренбург — Омск.

К моменту вторжения в Кыргызстан плохо знающих географию боевиков положение России в Центральной Азии медленно и неуклонно сходило на нет. Англо-саксонская раса, против которой был направлен весь пафос работ Алексея Вандама, заняла прочное положение в «мягком подбрюшье» России. Внятно и предельно ясно сформулированные цели, мощная финансовая составляющая политики Запада дали свои плоды — Россия делала лишь слабые попытки хоть как-то удержаться, на когда-то безраздельно принадлежащих ей территориях.

Не дремал и другой исторический противник России – Китай. В XIX веке лишь нерешительность царского правительства остановила Россию от захвата бассейна реки Тарим. Циньская империя, загнивающая, распадающаяся, сумела тем не менее провести границу по хребту Какшаал. В XX веке положение усугубила ошибка Сталина в угоду Мао Цзэдуну, уничтожившего элиту восточного Туркестана. Так Россия окончательно утеряла богатейший и стратегически важный регион Синь-Цзянь. В начале XXI века Китай является одним из основных игроков, пытающихся выдавить Россию уже из ЦА. Тенденция была неутешительной. И тут уж невероятно кстати подвернулись боевики «ходящие в Варшаву через Львов».

Кыргызстан как авианосец России

В науке стратегии, которую развивал Алексей Вандам, как борьбу народов за лучшее место под солнцем, есть такое понятие – «оперативная тень». Вкратце оно означает, что обладание какой-либо важной позицией в театре военных действий ставит под угрозу важные стратегические территории противника. Вплоть до их потери. В этом смысле кантская база ВКС России затеняет всю Центральную Азию, включая Пакистан и Афганистан, не говоря уже о Синь-Цзяне. Не будет преувеличением сказать, что перед ней беспомощна совокупная мощь вооруженных сил Казахстана и Узбекистана. По сути, кантская база со всеми ее составляющими это не что иное, как авианосец России в самом сердце Азии.

Сколько стоит Кыргызстан?

Россия платит Кыргызстану за аренду базы $4,7 миллиона в год. Вернее, еще только будет платить. В эту сумму входит и оплата за дополнительные 57 гектаров, выделенные под дроны. Экономисты легко посчитают, что означают эти 57 гектаров в плодородной долине страны, где более трех четвертей территории занимают горы. Кстати, месячное содержание одного авианосца обходится США в $10 миллионов, соответственно $120 миллионов в год. Тем не менее, как следует из слов Владимира Путина, Россия оказывает огромное благодеяние Кыргызстану, обеспечивая ее безопасность на случай внешней агрессии. Военная доктрина Кыргызстана не предполагает в ближайшие полвека войну с кем бы то ни было. Она носит исключительно оборонительный характер, если что-то и угрожает ему, это столкновение со своими союзниками по ОДКБ и ШОС. Участие Вооруженных сил России в подобных конфликтах исключено. Роль России может быть только миротворческой и посреднической. Боевикам Афганистана, чтобы добраться до Кыргызстана, потребуется покорить как минимум две страны. Столкновение с Китаем маловероятно и, если случится, будет носить характер непреодолимых обстоятельств. Так от кого Россия защищает Кыргызстан?

В связи с этим стоит вспомнить слова английского публициста полковника Поллака: «Если бы мы не защищали Лондон на полях континента, мы напрасно старались бы сделать это на Сорейских холмах, венчающих собой равнины восточной Англии». Экстраполировать эти слова на Москву и попросить Россию платить настоящую цену за безопасность в своем «мягком подбрюшье». Только оскудел Кыргызстан на Юсупов Абдрахмановых, Абдыкадыров Орозбековых, а от нынешней «илиты» этих слов ждать не приходится.

Источник: Элгезит