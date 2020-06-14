За сутки выявлено 78 новых случаев заражения COVID-19. Всего 2285

Всего по республике зафиксировано 2285 случаев заражения COVID-19.

На утро 14 июня в Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщили в штабе по борьбе с коронавирусом.

Города и области, где выявлены новые случаи заражения:

- Бишкек - 50;

- Чуйская область - 13;

- Иссык-Кульская область - 2;

- Нарынская область - 3;

- Жалал-Абадская область - 5;

- Таласская область - 5

Всего по республике зафиксировано 2285 случаев заражения COVID-19.

Источник: zdorovie.akipress.org