За сутки выявлено 78 новых случаев заражения COVID-19. Всего 2285

Всего по республике зафиксировано 2285 случаев заражения COVID-19.
На утро 14 июня в Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщили в штабе по борьбе с коронавирусом.
Города и области, где выявлены новые случаи заражения:
- Бишкек - 50;
- Чуйская область - 13;
- Иссык-Кульская область - 2;
- Нарынская область - 3;
- Жалал-Абадская область - 5;
- Таласская область - 5
Всего по республике зафиксировано 2285 случаев заражения COVID-19.
Источник: zdorovie.akipress.org
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