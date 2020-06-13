(Видео) У пострадавшей от побоев мужа жительницы Сузакского района сотрясение мозга

Женщина сейчас находится у родственников. К ней приехал сын

Продолжение истории об избитой мужем женщине опубликовали в группе Bezpredelkg в Instagram.

Автор видео сообщает, что к пострадавшей от побоев супруга приехал ее взрослый сын. Женщина обнимает его и плачет.

Сестра потерпевшей рассказывает, что та подверглась наказанию за то, что задержалась в гостях у родственников. По ее словам, мужчина не в первый раз поднимает руку на свою жену. А этот раз у нее диагностировали сотрясение мозга. Женщина получает лечение дома у родственников.

Сестра отмечает, что видео наказания ей выслал сам свояк.

Напомним, ранее Vesti.kg опубликовало распространившееся в соцсетях видео, в котором мужчина избивает женщину, надев ей на шею пару автомобильных покрышек.

«Пусть это станет для нее уроком», - говорит истязатель.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что его уже водворили в ИВС ОВД Сузакского района. Изначально материалы дела зарегистрировали по статье «Семейное насилие», но потом переквалифицировали в статью «Истязание». По данному факту ведется досудебное производство.

Источник: vesti.kg