(Видео) У пострадавшей от побоев мужа жительницы Сузакского района сотрясение мозга

Женщина сейчас находится у родственников. К ней приехал сын
Продолжение истории об избитой мужем женщине опубликовали в группе Bezpredelkg в Instagram.
Автор видео сообщает, что к пострадавшей от побоев супруга приехал ее взрослый сын. Женщина обнимает его и плачет.
Сестра потерпевшей рассказывает, что та подверглась наказанию за то, что задержалась в гостях у родственников. По ее словам, мужчина не в первый раз поднимает руку на свою жену. А этот раз у нее диагностировали сотрясение мозга. Женщина получает лечение дома у родственников.
Сестра отмечает, что видео наказания ей выслал сам свояк.
Напомним, ранее Vesti.kg опубликовало распространившееся в соцсетях видео, в котором мужчина избивает женщину, надев ей на шею пару автомобильных покрышек.
«Пусть это станет для нее уроком», - говорит истязатель.
В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что его уже водворили в ИВС ОВД Сузакского района. Изначально материалы дела зарегистрировали по статье «Семейное насилие», но потом переквалифицировали в статью «Истязание». По данному факту ведется досудебное производство.
Источник: vesti.kg
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