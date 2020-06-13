В Кыргызстане на утро 13 июня выявлен 41 новый случай коронавируса. Всего 2207 случаев

Таким образом, на 13 июня в Кыргызстане подтверждено 2207 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 13 июня выявлен 41 новый случай COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- в Бишкеке — 18

- в городе Ош — 6

- в Чуйской области — 6

- в Жалал-Абадской области — 3

- в Нарынской области — 3

- в Иссык-Кульской области — 2

- в Ошской области — 2

- в Баткенской области — 1.

Таким образом, на 13 июня в Кыргызстане подтверждено 2207 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org