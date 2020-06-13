Общественность недовольна ОБОНами, которые кричали в сторону Кундуз Жолдубаевой

8 июня продолжился судебный процесс по кой-ташским событиям, сопровождался антимитингом.
Силовым органам должно быть стыдно за то, что они привлекли сюда ОБОН. Умолчим об остальном, были неуместны выкрики: «Сажайте! Коррупционер!» — когда Кундуз Жолдубаева заходила в здание суда. Госпожа Кундуз работала в сфере журналистики, она не была чиновником, поэтому высказывания ОБОН абсурдны! Мало того, что она подавлена возбужденными в отношении нее уголовными делами, так еще на нее решили оказать морально-психологическое давление у здания Первомайского районного суда, что нелепо. Общественность все взвесит. Но принесет ли авторитета властям то, что силовые органы решили сделать ставку на ОБОН?..
Источник: газета «Азия news» №15 от 11.06.2020 / стр. 3
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