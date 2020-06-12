Текебаев, Момбеков заплатили в ОТРК 176 тысяч сомов, но…

На прошлой неделе объединились в политический альянс Текебаев, Момбеков, Сариев, Акаев.

Они заплатили ОТРК 176 тысяч сомов, чтобы показать двухминутную новость о новом объединении в эфире ОТРК. Об этом Момбеков сообщил, когда Наблюдательный совет выступал с отчетом в парламенте. Сотрудники ОТРК взяли деньги и пообещали пустить информацию в эфир. Но позднее они вернули деньги, наверное, по указанию «Белого дома», отказавшись показывать по ОТРК новости об объединении политиков. Момбеков подчеркнул, что так не поступал даже А. Карыпкулов во времена Акаева. В ОТРК частенько происходило подобное перед выборами. И будет впредь. Это только начало. Ведь ОТРК остался прежним, ничего не поменялось.

Источник: газета «Багыт.kg» №12 от 11.06.2020 / стр. 3