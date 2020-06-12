Когда исчезнет «черная мафия» из Министерства транспорта?

До этого заместитель министра был задержан с поличным на месте получения 500 тысяч долларов США.
Не ставится точка на преступных делах специально организованной мафии в Министерстве транспорта, за два года прославившемся коррупционными делами. До этого заместитель министра был задержан с поличным на месте получения 500 тысяч долларов США. Вчера Службой по борьбе с экономическими преступлениями арестовано 12 сотрудников вышеуказанного министерства, раскрыта коррупционная схема оборота денежных средств в крупном объеме. Среди них есть и начальники, руководящие влиятельными отделами. Размер нанесенного ущерба — 20 млн сомов. Возникает вопрос: Почему президенту Сооронбаю Жээнбекову не удается заставить поставить точку на происходящих неполадках?
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №11 от 12.06.2020/стр.2
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