Когда исчезнет «черная мафия» из Министерства транспорта?

До этого заместитель министра был задержан с поличным на месте получения 500 тысяч долларов США.

Не ставится точка на преступных делах специально организованной мафии в Министерстве транспорта, за два года прославившемся коррупционными делами. До этого заместитель министра был задержан с поличным на месте получения 500 тысяч долларов США. Вчера Службой по борьбе с экономическими преступлениями арестовано 12 сотрудников вышеуказанного министерства, раскрыта коррупционная схема оборота денежных средств в крупном объеме. Среди них есть и начальники, руководящие влиятельными отделами. Размер нанесенного ущерба — 20 млн сомов. Возникает вопрос: Почему президенту Сооронбаю Жээнбекову не удается заставить поставить точку на происходящих неполадках?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №11 от 12.06.2020/стр.2